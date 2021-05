Sorrento, 8 anni senza Giovanni Antonetti. Il suo ricordo continua a vivere

Sorrento. Era il 3 maggio 2013 quando il giovane avvocato Giovanni (Giogiò per gli amici) Antonetti ci lasciava tragicamente e prematuramente. Era stato il paladino contro Boxlandia e l’illegalità, coordinatore dell’Italia dei Valori sezione Penisola Sorrentina, da sempre attivissimo nella lotta per la legalità, in prima linea nella vita amministrativa della sua città che tanto amava. Era anche un amico di Positanonews e ci inviava centinaia di denunce che noi puntualmente pubblicavamo.

Sono trascorsi 8 anni ma il ricordo di Giovanni resta nitido ed indelebile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, come amico e come professionista. Una persona buona e dallo sguardo limpido, sempre pronto a difendere la sua città dai soprusi e dalle ingiustizie.

Ed in questo triste anniversario è doveroso ricordare l’amico e l’avvocato, rivolgendogli un pensiero affettuoso e colmo di dolore. Una persona eccezionale che ha lasciato questa terra troppo presto.