Si è spento a Ravello Luigi Amalfitano “o figlio ro Barone”

Si è spento a Ravello Luigi Amalfitano. Il suo cuore, provato da una vita segnata dal lavoro che sin da bambino lo ha visto impegnato nel garantire il sostegno alla Famiglia, ha cessato di battere questa notte fermando il calendario della sua vita a 84 anni.

Una persona mite e umile, conosciuto a Ravello come “o figlio ro Barone” – era il soprannome del padre per il suo portamento -, dedito unicamente alla famiglia per la quale si è speso con la moglie “Linella” per 58 anni, si è spento circondato dai figli e dai nipoti che non gli hanno fatto mancare l’affetto e il sostegno.

Sono le persone come lui che, senza clamori e bizzarrie, rendono una collettività operosa e socialmente stabile; tutti dovremmo prestare molta più attenzione a queste persone veri e propri “ammortizzatori sociali”.

Alla moglie e ai congiunti tutti va il cordoglio del giornale.

Ravello 3 maggio 2021