Scala e Tramonti, due interventi salva vita in Costa d’ Amalfi, fondamentale l’eliambulanza

Scala e Tramonti, due interventi salva vita in Costa d’ Amalfi, un trauma cranico ed una bradicardia marcata in dializzato . Due anziani salvati grazie all’eliambulanza da Maiori . Fondamentale in Costiera amalfitana per salvare vite umane l’uso dell’elicottero, un problema che si ripresenta ogni volta che ci sono incidenti, a Positano e Praiano, per esempio, spesso ci si è chiesti se con un elicottero si sarebbe potuta salvare una vita umana.

Un incidente a Scala per l’anziano che è caduto nei pressi della centrale piazza Duomo, contusioni cerebrali che lo hanno fatto ricoverare a Nocera Inferiore p al reparto Neurochirurgico. A Tramonti un uomo per problemi cardiologici ed è stato mandato al Ruggi di Salerno. In entrambi i casi è intervenuta l’eliambulanza , fondamentale , dopo le stabilizzazioni che avvengono in genere nell’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello, per salvare tempestivamente vite umane. Traffico o meno fra le curve della Costiera non è la prima volta che qualcuno è morto mentre veniva trasportato…