Sant’Agnello, una petizione per ricordare il Dott. Paolo Castellano dedicandogli una strada della città

E’ online una petizione (CLICCA QUI per firmare) con la quale viene chiesto all’Amministrazione Comunale di Sant’Agnello di adottare una deliberazione che dedichi una strada o una località del Paese alla memoria del compianto dottore e consigliere comunale Paolo Castellano recentemente scomparso a causa del Covid-19.

Una morte che ha profondamente colpito la comunità santanellese e peninsulare che del dottor Castellano ha sempre riconosciuto e apprezzato le straordinarie doti umane e professionali e la profonda dedizione al proprio lavoro vissuto con autentico spirito altruistico.

Un medico genuinamente al servizio degli ammalati e di chiunque ne avesse bisogno, questo è stato il dottor Castellano, che ha anteposto l’interesse dei pazienti anche ai propri pagando così il prezzo più alto pur di non venir meno ai suoi doveri professionali. Un esempio di attaccamento al proprio lavoro che merita di diventare testimonianza per le giovani generazioni in un’epoca in cui troppi valori hanno perso significato.

Sottoscrivendo la petizione si confida nella positiva e sollecita iniziativa del Sindaco e dell’Amministrazione tutta di Sant’Agnello.