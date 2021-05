Sant’Agnello, scontro housing sociale in consiglio. Sagristani “Sciacalli” M5S “Dimettetevi, i cittadini si sono fidati”. Un lunghissimo consiglio comunale nell’ultima mezz’ora si parla della mozione del Movimento Cinque Stelle , è l’argomento del giorno in Costa di Sorrento. Il sindaco Piergiorgio Sagristani parla del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca parlando di “sciacallaggio” e sottolinea che “siamo indagati e si potrebbe archiviare, questa mozione dovevate farla alla fine”. Inoltre ribatte sulla incompatibilità di una consigliera comunale e punta il dito sullo stesso Apone che stava in Commissione edilizia “Noi ci siamo fidati, come hanno fatto i cittadini, io mi sono dimesso, fate anche voi lo stesso.. il ruolo di un sindaco è quello di vedere che i suoi tecnici diano risposte corrette sopratutto perchè ci sono cittadini che ci hanno messo i soldi e la vita in quelle case ”

Alleghiamo il video integrale del Consiglio Comunale grosso modo nell’ultima mezz’ora si è discusso dell’housing sociale ognuno può ascoltare e valutare , Positanonews si limita a fare cronaca.