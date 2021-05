Sant’Agnello, inchiesta sull’Housing Sociale. Ecco le accuse “Abuso d’ufficio per attestazioni false, l’intervento non era di pubblico interesse” / 1

Housing Sociale Sant’Agnello . Positanonews vuole illustrare le accuse nell’interesse della collettività, ma anche dei diretti interessati, affinchè la vicenda si circoscriva con oggettività. La vicenda è di quelle che tiene banco non solo sulla Costa di Sorrento, ma anche in provincia di Napoli, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha fatto un lavoro dettagliato su una vicenda complessa sulla quale sono puntati gli occhi della Campania, si tratta di una situazione intricata per cui cerchiamo di riportarci ai fatti esaminando passo passo le varie accuse che vanno circoscritte e va sempre ricordato che fino a condanna in Italia vige la presunzione di innocenza . Ecco di cosa parliamo oggi nella prima parte di questo dossier di Positanonews che fra le testate giornalistiche registrate è quella che ha seguito maggiormente la vicenda dando ascolto a tutte le parti, a favore o contro, come crediamo che si debba fare in un paese democratico .

Parliamo del primo capo di imputazione “Abuso d’ufficio” e delle “Attestazioni false”, perchè?

Il primo capo di imputazione a cui si fa riferimento, nell’avviso di conclusione delle indagini, è il 323 cp (abuso d’ufficio) perché il sindaco Piergiorgio Sagristani, in concorso con gli altri indagati tra cui i componenti dell’ex giunta comunale di Sant’Agnello (Clara Accardi, Pasquale Esposito, Giuseppe Gargiulo e Antonino Castellano), nonché con il responsabile della quinta unità organizzativa dell’ufficio tecnico comunale dell’Amministrazione (Francesco Ambrosio), con il tecnico del servizio di edilizia privata del Comune di Sant’Agnello e responsabile del «procedimento relativo alla richiesta di permesso a costruire» (Salvatore Palomba) e con il responsabile del procedimento paesaggistico per il Comune di Sant’Agnello (Pietro Iaccarino) – definiti dal pm «pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni» – avrebbero violato cinque articoli di quattro leggi.

I primi due sono gli articoli 9 e 12 della legge regionale n. 35/1987 (il Piano urbanistico territoriale) che «prescrivono che l’edificazione di nuovi vani residenziali deve avvenire esclusivamente secondo il proporzionamento dello strumento urbanistico comunale».

Il terzo è l’articolo 7 della legge regionale 19/2009 che «disciplina gli interventi relativi esclusivamente alle aree urbane degradate da riqualificare e presuppone il preventivo accertamento dell’insussistenza “di aree destinate ad edilizia residenziale sociale e la presenza di nuclei familiari con disagio abitativo”».

Il quarto è l’art. 16 della legge urbanistica generale secondo cui «i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge […] sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico e alla legge […] sulla protezione delle bellezze naturali sono preventivamente sottoposti alla competente soprintendenza».

Il quinto, e ultimo, è l’art. 26 della legge regionale n. 16/2004 che «prescrive che la variante al Pua (Piano urbanistico attuativo) approvato deve essere “motivata dal Comune al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l’assenza del carico urbanistico”».

«Attestazioni ideologicamente false». È stato fatto questo? Secondo il pubblico ministero della Procura di Torre Annunziata, no. E infatti, si legge nel provvedimento del sostituto procuratore Ambrosino, che il 17 ottobre 2014 la giunta comunale approvava una delibera, sulla base della relazione istruttoria di Francesco Ambrosio, con la quale veniva dato disco verde al Piano urbanistico attuativo del comparto edilizio di housing sociale. Delibera nella quale, scrive il pm, il sindaco e gli assessori «attestavano falsamente che la proposta» fosse «coerente con le previsioni del Prg […] non costituiva variante al Prg […] era di pubblico interesse […]».

Attestazioni ideologicamente false, si legge nell’avviso di conclusione delle indagini, in quanto la proposta approvata – scrive il pm – «non era coerente con le previsioni delle zone C2 ed F1.13 e non poteva sostituire la “dotazione minima inderogabile di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al dm 1444/1968” […]». Inoltre, la delibera «costituiva variante al Prg perché il Pua modifica il perimetro della zona C2 e di quella F1.13, aumenta notevolmente la quantità insediativa incidendo in maniera esponenziale sul dimensionamento del piano, sugli indici di fabbricabilità e sulla dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico […]». E ancora: […] alla stregua del Prg adeguato al Put [la delibera, ndr] non era conforme alle previsioni» sul proporzionamento del Prg «secondo cui l’edificazione di nuovi vani residenziali deve avvenire nel rispetto del proporzionamento regolamentato dallo strumento urbanistico comunale ed è destinata […] ai soli abitanti delle abitazioni malsane da sostituire e delle abitazioni sovraffollate e dev’essere attuata unicamente attraverso interventi di edilizia residenziale pubblica».

E ancora, secondo l’accusa (rispetto al quale, ovviamente, gli indagati avranno la possibilità di dimostrare la correttezza del proprio operato): «[L’intervento, ndr] non poteva considerarsi di pubblico interesse» in quanto la norma a cui si fa riferimento è stata abrogata ben dieci anni fa con la legge regionale del 5 gennaio 2011 n. 1 […] aveva ad oggetto il comparto di edilizia residenziale sociale di via Gargiulo di circa 17200 mq […] costituito da un vasto ed antico agrumeto tipicamente sorrentino che non presentava le caratteristiche di un’area urbana degradata».

A domani mattina per la seconda parte