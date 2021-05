Sant’Agnello, Housing Sociale. L’urlo di 53 famiglie: “Ridateci le nostre case”. A Sant’Agnello, fuori dai cancelli dell’Housing Sociale, è stato esposto uno striscione: “L’urlo di 53 famiglie disperate: Ridateci le nostre case”, si legge. Da parte nostra c’è molta solidarietà alle famiglie che in questo momento stanno vivendo questa situazione. La solidarietà umana è indiscutibile e Positanonews l’ha sempre data. È un peccato vedere queste case, realizzate, costruite e pronte ad essere abitate da 53 famiglie che ora si trovano a non poterne usufruire. Non è un giudizio di carattere amministrativo, legale, ma di carattere umano.

Su Positanonews parleremo tutti i giorni degli sviluppi, dando voce a tutti. Intanto, speriamo che la cosa si risolva al più presto.