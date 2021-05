Sant’Agnello, 4 posti a tempo indeterminato al comune: ecco la domanda

Il comune di Sant’Agnello ha pubblicato il bando per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti di istruttori di vigilanza a tempo pieno ed indeterminato – categoria giuridica C.

L’Istruttore di vigilanza addetto al coordinamento e controllo coadiuva il Responsabile del Servizio e dirige le unità operative cui è assegnato.