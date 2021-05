Salvatore Cimmino torna in mare per percorrere 400 chilometri. Il 6 agosto nuoterà da Capri a Positano

L’attivista campano Salvatore Cimmino torna in acqua per percorrere a nuoto, con la sua unica gamba, il “Giro d’Italia a nuoto 2021, per i diritti delle persone con disabilità” coprendo in diverse tappe il tratto da Ventimiglia a Trieste. Partirà sabato 8 maggio alle ore 9.00 dalla spiaggia di Ventimiglia e percorrerà circa 400 chilometri attraversando Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Marche, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il 6 agosto arriverà anche nelle acque campane nuotando per 24 chilometri nel tratto tra Capri e Positano.

Salvatore Cimmino non è nuovo a tali imprese e, con la sua unica gamba, è diventato un’icona delle persone con disabilità. Quando aveva solo 15 anni, a causa di un osteosarcoma, fu costretto a subire l’amputazione di una gamba per salvarsi la vita. Ma non si è mai arreso ed all’età di 41 anni, su consiglio del medico, ha cominciato a praticare per la prima volta la disciplina del nuoto e dopo solo otto mesi ha percorso ben 22 chilometri nuotando da Capri a Sorrento per focalizzare l’attenzione sui problemi dei disabili.

Ecco tutto il programma: