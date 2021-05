Salerno, spuntano i video della rissa: armati di coltello feriscono due giovani

Emergono altri dettagli dalla mega rissa avvenuta ieri sera a Salerno, sul Lungomare Trieste e poi in via Roma. I video comparsi sui social hanno permesso di ricostruire la vicenda. Durante la faida scattata per futili motivi, pare siano comparsi addirittura dei coltelli tra le mani di alcuni dei giovani coinvolti, che hanno ferito due persone.

Ad allertare le forze dell’ordine il titolare di un locale nei pressi della rissa, che ha permesso alla Polizia di Stato di intervenire prontamente per i dovuti accertamenti del caso e per ricostruire la vicenda affinchè si possa risalire agli autori dell’aggressione con tanto di lama.