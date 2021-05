Salerno, ristorante giapponese chiuso per contagio. Lo staff: “Nessun allarmismo”

Chiuso per covid il ristorante di Salerno Kikko Kaiten Sushi Bar. Il famoso punto di ristoro giapponese ha pubblicato sui social un post in cui spiega le motivazioni della chiusura di martedì 25 maggio.

Il ristorante ha chiuso da martedì sera appena abbiamo saputo di un possibile contatto. Non abbiamo fatto un comunicato mercoledì siccome ancora non eravamo certi della positività del contatto, ma in via precauzionale abbiamo deciso di stare in quarantena fiduciaria. Solo ieri sera, il tampone di questo contatto si è rivelato essere positivo.

Stamattina (giovedì 27), l’intero staff si è sottoposto al tampone molecolare in modo tale da poter accertarsi che nessuno dello staff possa aver avuto una carica virale alta da poter contagiare i clienti che sono venuti fino a martedì sera. Ci teniamo a precisare che tutti i clienti non sono dei contatti diretti e pertanto non vogliamo creare alcun tipo di allarmismo.