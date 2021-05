Salerno: rissa nella movida in Lungomare Trieste, due minorenni feriti, interviene la Polizia di Stato.

Ieri sera alle ore 21:20 circa gli Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in Lungomare Trieste, presso un noto locale “fast food”, per la segnalazione di una rissa a seguito della quale due ragazzi avevano cercato “rifugio” all’interno di detto locale, inseguiti da un gruppo di altri giovani.

La richiesta d’intervento è giunta dalla responsabile del locale tramite il numero d’emergenza 112: gli equipaggi della Sezione Volanti sono intervenuti sul posto mentre una parte dei giovani, all’udire delle sirene della Polizia, è fuggita.

Immediati i soccorsi per i due sedicenni, che hanno riportato ferite al gluteo e alla coscia, causate da un oggetto acuminato nella colluttazione e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Salerno.

Sono in corso le indagini della Squadra Mobile per accertare con esattezza la dinamica dell’evento e l’identità dei corrissanti e del ruolo dei giovani identificati: dalla visione dei filmati e dalle sommarie informazioni testimoniali emerge che la rissa sia iniziata sul Lungomare Trieste, nei pressi della zona di Santa Teresa, e la violenza è poi continuata all’esterno di detto locale, ove i due giovani feriti hanno fatto ingresso in quanto inseguiti da una parte del gruppo dei violenti.

Nelle prossime ore seguiranno ulteriori aggiornamenti.