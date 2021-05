Salerno, reparto di Pediatria dell’ospedale Ruggi: tre giornalisti donano il ricavato relativo ai diritti d’autore

Salerno. Oggi è stata una giornata da ricordare per il reparto di Pediatria dell’ospedale Ruggi. I giornalisti Dario Cioffi, Mario De Fazio e Umberto Adinolfi, autori del libro ‘Ultras Salerno, Saggese Editori, hanno devoluto il loro ricavato relativo ai diritti d’autore all’Aou San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, nello specifico al reparto di pediatra, diretto dal dott. Rosario Pacifico. Grande soddisfazione e ammirazione da parte del Direttore Generale Dott. Vincenzo D’Amato per un gesto che rappresenta e incarna gli stessi valori nei quali l’Azienda si riconosce, improntati sull’attenzione e la dedizione verso il prossimo, sull’altruismo e la prodigalità. Questa mattina – come riporta TV Medica – la cerimonia di consegna dell’assegno simbolico alla presenza degli autori del libro granata, che narra di un capitolo della storia popolare della nostra città, a 45 anni dalla nascita del vecchio Stadio Vestuti simbolo di un’appartenenza alla fede calcistica che si rimarca nel tempo in una comunità esempio di identità e orgoglio. Presenti anche l’editore Francesco Saggese, il direttore amministrativo dott. Ferdinando Memoli, il direttore sanitario dott. Ssa Anna Borrelli, il direttore generale dott. Vincenzo D’Amato e il dott. Rosario Pacifico che ha accolto e apprezzato con entusiasmo il nobile gesto di donazione.