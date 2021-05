Salerno, Mons. Bellandi per la tragica morte di Matteo Leone: “Mi unisco al grande dolore della sua famiglia, chiedo che siano garantite le condizioni di sicurezza sul lavoro”

Sua Ecc. Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, in questi giorni impegnato a Roma per la 74esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, appresa la triste notizia della morte sul lavoro del giovane salernitano Matteo Leone, desidera partecipare il seguente messaggio di vicinanza e cordoglio:

“Profondamente addolorato per la tragica morte di Matteo Leone, lavoratore portuale di trentaquattro anni, mi unisco con l’affetto e la preghiera al grande dolore della sua famiglia e dei tanti che lo conoscevano, chiedendo con forza che si mettano in campo tutte le energie affinché nei luoghi di lavoro siano sempre garantite le condizioni di assoluta sicurezza e non si debbano ulteriormente piangere persone che, nel compiere dignitosamente la loro fatica quotidiana, debbano, invece, trovarvi ingiustamente la morte.

L’auspicio, certamente da tutti condiviso, è che non ci siano mai più morti sul lavoro, ma tutti ci si deve impegnare sempre di più per far sì che il desiderio diventi la realtà e non rimanga un proposito bello ma inutile.” + Andrea BELLANDI – Arcivescovo