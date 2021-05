Salerno: la 32enne deceduta al “Ruggi” che ha salvato vite con i suoi organi

Era giovane, aveva 32 anni. Si è spenta al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, nell’ospedale della sua città, stroncata da un ictus, e nonostante il dolore per la prematura perdita i familiari hanno detto sì al prelievo di organi e di tessuti. Un consenso importante, quello della famiglia, che salverà la vita a più pazienti in attesa di un organo: nello specifico, di polmoni, fegato, pancreas e reni. La giovane donna era ricoverata presso il Centro di Rianimazione del presidio di via San Leonardo: il prelievo è stato eseguito con il coinvolgimento dell’équipe del personale del reparto di Rianimazione, del Centro regionale trapianti, della sala operatoria, dell’équipe chirurgiche dei Servizi Aziendali e della Polizia di Stato, che nei tempi concitati previsti per i prelievi hanno espletato al meglio il proprio compito in termini di tempistica e logistica organizzativa per consentire i trapianti nei centri all’interno dei quali, poi, sono stati trasportati gli organi in tempi altrettanto rapidi.

Il direttore generale dell’ospedale di via San Leonardo, Vincenzo D’Amato , ha espresso a nome suo e di tutta l’Azienda, un pensiero di cordoglio alla famiglia della donatrice, oltre a ringraziare la Questura di Salerno e gli agenti della Polstrada, che collaborano fattivamente alla riuscita dell’intera operazione, consentendo i tempi rapidi di trasporto degli organi. «Con questo gesto di grande espressione d’amore per il prossimo ha dichiarato il direttore generale D’Amato – la famiglia ha contribuito a diffondere il valore della solidarietà, nella certezza che il dolore per la perdita subita sarà almeno in parte alleviato dalla consapevolezza di aver offerto una nuova opportunità di vita».