Salerno e la costiera amalfitana piangono la scomparsa dell’avvocato Fortunato Cacciatore

Salerno in lutto per la scomparsa di Fortunato Cacciatore, avvocato penalista molto amato e benvoluto per la sua professionalità e la sua gentilezza. A ricordarlo con un post su Facebook anche il gruppo politico “Primavera salernitana”: « È venuto a mancare il compagno Fortunato Cacciatore. La sinistra salernitana perde una figura di prestigio e un punto di riferimento. Non dimenticheremo il suo impegno politico, il suo spirito critico, le sue idee coraggiose».

Cordoglio anche in costiera amalfitana dove l’Avv. Cacciatore amava spesso passare momenti di relax.