Salerno, controlli anticovid: sanzionati 3 locali. Denunciato 35enne ubriaco che chiedeva alcolici

Nel fine settimana sono stati intensificati i controlli per verificare il rispetto della normativa in materia di contrasto al coronavirus Covid 19. Le attività disposte dal Questore di Salerno, che hanno visti impegnati la Polizia di Stato, l’Arma Carabinieri, la Guardia di Finanza, le Polizie Locali e l’Esercito Italiano, hanno determinato il conseguimento dei seguenti risultati:

8008 persone controllate;

persone controllate; 5163 veicoli controllati;

veicoli controllati; 1418 esercizi pubblici controllati;

esercizi pubblici controllati; 110 persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché violavano il divieto di spostamento oltre le h. 22,00;

persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché violavano il divieto di spostamento oltre le h. 22,00; 3 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto delle regole anti –contagio.

Nella tarda serata di ieri, nel centro storico di Salerno, un avventore, di anni 35, di origine sudamericana, in evidente stato di ebrezza, richiedeva alcolici oltre l’orario di chiusura e, al diniego dell’esercente, si rendeva protagonista di un comportamento violento. Solo grazie al tempestivo ed energico intervento di alcuni equipaggi delle Volanti, si riusciva, con non poche difficoltà, a neutralizzarlo. Al termine degli accertamenti, l’uomo, già noto per i suoi trascorsi penali, veniva deferito per resistenza a P.U. e nei suoi confronti venivano, altresì, elevate le contestazioni amministrative per ubriachezza e per violazione alla normativa anticovid.

La zona gialla ed il miglioramento delle condizioni climatiche che inducono più persone a stare in giro, devono comportare un rinnovato senso civico. Ogni singolo cittadino deve rendersi attore di comportamenti rigorosi, poche regole, tra le quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento, l’igienizzazione delle mani, e rispetto delle limitazioni orarie, che sono fondamentali per contribuire ad abbassare la curva del contagi che purtroppo è ancora alta. Ognuno di noi deve ricordarsi con rinnovato impegno: “La mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro” e l’osservanza delle regole è fondamentale per garantire la libertà di tutti.