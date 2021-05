Salerno, colpi di pistola vicino a scuola per seminare i carabinieri

Un gravissimo episodio si è verificato questo pomeriggio a Salerno. Alcune persone per sfuggire al controllo dei carabinieri hanno esploso dei colpi in aria dinnanzi a una scuola, facendosi largo tra gli studenti.

Secondo quanto riportato da La Città il fatto sarebbe accaduto oggi intorno alle ore 13, nei pressi della scuola Alemagna. Una pattuglia della Sezione Radiomobile ha tentato di controllare un’auto sospetta: alla discesa dei militari dall’auto di servizio, il passeggero si è dato alla fuga a piedi, perdendo denaro dalle tasche e venendo inseguito da uno dei militare.

La persona alla guida dell’auto, per assicurarsi la fuga, ha esploso due colpi in aria facendosi largo tra gli studenti. I Carabinieri si sono adoperati per salvaguardare alunni e adulti presenti. Sono in corso ricerche per identificare la coppia di malviventi in fuga.