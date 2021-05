Salerno, aggredito un lavoratore della Salerno Pulita.”Basta con la campagna di odio contro i lavoratori. Servono più controlli”

Salerno, aggredito un lavoratore della “Salerno Pulita”.

Nella giornata di ieri un lavoratore della Salerno Pulita è stato brutalmente aggredito da una persona non identificata nel mentre era in corso lo svuotamento delle campane del vetro in via Vernieri. Il dipendente ha subito alcune fratture ed ecchimosi che lo hanno costretto a ricorrere alle cure dell’Ospedale Ruggi di Salerno.

“Quanto accaduto è figlio della campagna di odio che va avanti ormai da anni contro gli operatori della Salerno Pulita, oggetto quotidianamente di dure aggressioni verbali per strada, sui social, e ora anche fisiche. È un campanello d’allarme che non va assolutamente sottovalutato. Questa campagna di odio deve finire! Più volte abbiamo richiesto supporto per il controllo del territorio durante l’espletamento del servizio degli operatori, in particolare durante il lunedì notte contro il fenomeno indiscriminato dell’apertura delle buste dell’indifferenziato, che oltre a deturpare l’immagine cittadina mette a serio rischio l’incolumità fisica di donne e uomini della società Partecipata. Inoltre, proprio lunedì notte in città si sono verificati tre diversi incendi di carrellati dell’indifferenziato in vari quartieri È ora di intervenire prima che possano accadere episodi di ulteriore gravità. Aspettiamo risposte da tempo e i lavoratori non possono essere lasciati soli al loro destino. Ora basta! Esprimiamo al lavoratore la nostra piena solidarietà augurandogli una pronta guarigione” dichiara Antonio Capezzuto Segretario Generale FP CGIL Salerno.