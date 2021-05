Salerno, 22enne perde la vita in un tragico incidente stradale

Salerno. I festeggiamenti per la promozione in Serie A della Salernitana sono offuscati da una tragedia che questa sera ha colpito la città. Proprio mentre erano in corso i festeggiamenti dei tanti tifosi un ragazzo di soli 22 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Il giovane stava percorrendo il Lungomare Trieste alla guida del suo ciclomotore insieme ad una ragazza quando, improvvisamente e per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare violentemente contro il paraurti di un’autovettura che si trovava parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato il 22enne presso l’ospedale cittadino ma per lui non c’è stato nulla da fare. La ragazza che viaggiava come trasportata a bordo del ciclomotore ha invece riportato delle ferite superficiali.