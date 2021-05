Salernitana: oggi alle 17,00 la premiazione,ci sarà anche De Luca

Parterre de rois per premiare l’impresa granata. Oggi allo stadio Arechi ci sarà anche il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ad assistere alla consegna della Coppa alla Salernitana. L’ex sindaco di Salerno si era già complimentato via social con la società e domani potrà farlo di persona. Alla premiazione, che sarà trasmessa in diretta su SalernitanaNews.it, presenzieranno anche il sindaco EnzoNapoli, l’assessore allo sport del Comune di Salerno Angelo Caramanno ed il presidente della Lega B Mauro Balatache si occuperà della consegna di coppa e medaglie ai calciatori. Non mancheranno i co patron Lotito e Mezzaroma, per la possibile ultima apparizione ufficiale da proprietari del club. L’evento si svolgerà a porte chiuse, nessuna possibilità quindi di accesso per i tifosi. Potrebbe esserci però un compromesso per permettere alla torcida di omaggiare i suoi eroi. La squadra potrebbe affacciarsi all’esterno dalla terrazza che congiunge le due torri ascensore. Oggi l’ultimo sopralluogo dei tecnici del Comune con i rappresentanti dell’area marketing della Lega B e della Salernitana. È stata studiata un’alternativa in caso di maltempo: la premiazione potrebbe svolgersi in sala stamla o anche nell’area ospitaly della tribuna vip.

La cerimonia avrà inizio alle ore 17 e durera circa 20′. Di Tacchio e compagni alzeranno il piatto celebrativo, sul palchetto allestito all’altezza della linea di centrocampo, sulle note di ‘We are the Champions’ dei Queen e con tanto di macchine spara coriandoli. Ai protagonisti (compreso tutto lo staff) saranno consegnate anche le medaglie, ognuno prenderà la sua, per protocollo anti Covid. I calciatori saranno annunciati (probabilmente dallo speaker dello stadio Luca Scafuri) e sfileranno in divisa dopo aver posato per la foto ufficiale. Dovrebbe essere proiettato anche un filmato con i momenti clou della stagione. L’organizzazione dell’evento è stato curato dalla Media Sports Events di Gianni Lacchè, partner da anni della Lazio e che ha organizzato anche svariati ritiri della Salernitana.

fonte: salernitana news