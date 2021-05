Salernitana-Monza: finalmente si gioca!

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber Veseli; Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kiyine, Jaroszynski; Tutino, Gondo. A disp: Adamonis, Coulibaly, Mantovani, Sy, Schiavone, Cicerelli, Aya, Boultam, Anderson, Kristoffersen, Kupisz, Durmisi. All. Bocchini

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Colpani; Ricci, Diaw, Mota Carvalho. A disp. Lamanna, Rubbi, Sommariva, Robbiati, D’Errico, Saio, Balotelli, D’Alessandro, Pirola, Barberis. All. Brocchi.

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Diretta: Raisport e Dazn.com.

Finalmente si gioca,Salernitana-Monza alle 14,00 si misurano sul campo, come è giusto che sia,oggi tutte le polemiche spariranno (si spera)e il giudice supremo sarà solo il campo verde come è giusto che sia.Il Monza su richiesta dei suoi tifosi ha lasciato a casa gli “otto” della notte brava,evitando così polemiche e strascichi giudiziari.Nonostante la mancanza di questi giocatori,il Monza resta formazione forte e va affrontata con il massimo rispetto,cosa che la Salernitana è ben consapevole e si è allenata con il massimo impegno per tutta la settimana e nonostante la mancanza del suo condottiero,fermato dal COVID la formazione che scenderà in campo è pronta a battagliare per regalare ai tifosi,alla città e la provincia tutta una gioia che ormai manca da ben 23 anni. A questo punto non ci resta che tifare e goderci lo spettacolo che ci auguriamo le due squadre sapranno offrirci.