Salernitana in Serie A, ieri festa e brindisi al Grand Hotel Tritone di Praiano

Ieri sera a Praiano, al Grand Hotel Tritone, Fabrizio Castori e l’intero suo staff composto da Riccardo Bocchini, Manolo Pestrin il figlio Marco ed altri, sono stato Ospiti di Genny e Salvatore Gagliano per festeggiare il gran ritorno della Salernitana in serie A.

Il tutto si è svolto in grande allegria per festeggiare un giorno atteso da 23 anni! IVA soddisfazione al momento della torta da parte dei fratelli Gagliano e Salvatore a nome dei presenti ha dichiarato: quando la scorsa estate appreso che Castori sarebbe stato il nuovo tecnico dei granata, fui felicissimo in quanto conoscevo molto bene le capacità, le qualità , l’onestà e la gran voglia di ottenere una rivincita a Salerno. E così e’ stato. Io dall’inizio ci ho creduto e così e’ stato. Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno consentito di raggiungere questo grande traguardo.

Poi ha concluso Fabrizio Castori presente anche con la moglie Paola. Ancora emozionantissimo ha dichiarato: quando firmai con la Salernitana dissi subito che il mio obiettivo era la A e dal primo momento ci ho fermamente creduto. Per cui grazie a Lotito, Mezzaroma e Fabiani e’ stata allestita una squadra competitiva ed i risultati sono arrivati , grazie anche ad un gruppo di ragazzi che hanno dimostrato grande attaccamento alla propria maglia.

Naturalmente un grande augurio di sempre maggiori successi ed un grazie particolare a Genny e Salvatore per aver organizzato una serata gioiosa nella splendida cornice della Costa d’Amalfi