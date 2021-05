Salernitana: DEVI VINCERE per scrivere la storia. Lunedì previsti cortei per la A da Positano per la Costiera amalfitana

SALERNITANA – EMPOLI – STADIO ARECHI (ore 14) . Lunedì previsti cortei per la A da Positano per la Costiera amalfitana

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski; Tutino, Gondo. A disp. Adamonis, Mantovani, Sy, Schiavone, Cicerelli, Djuric, Aya, Boultam, Anderson, Kristoffersen, Kupisz, Durmisi. All. Castori (in panchina Bocchini)

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Moreo, Olivieri. A disp. Brignoli, Crociata, Mancuso, Matos, La Mantia, Sabelli, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Haas, Nikolaou, Parisi. All. Dionisi

diretta:Rai sport,DAZN

Salernitana ci siamo,oggi devi vincere per scrivere la storia.Contro l’Empoli già promosso e aritmeticamente primo,non si può sbagliare,conquistare la vittoria significa stare con un piede e mezzo in serie A,e regalare così ad una tifoseria intera una gioia che aspetta da troppo tempo, bisogna andare in campo con la massima concentrazione senza aspettarsi niente dagli avversari perché è giusto così,bisogna conquistare la vittoria sul campo lottando dss ad l primo all’ultimo minuto e far prevalere le motivazioni diverse tra le due squadre.Si torna al 3-5-2 modulo più adottato dai granata in questo campionato che ha garantito le prestazioni migliori e a questo si affida il mister che ancora positivo sarà costretto anche oggi a restare a casa sostituito dall’ottimo Bocchini suo fedele.In città c’è tanta ansia e si aspetta questa partita tutti in strada come se fosse la vigilia di capodanno,nessuno parla ma la tensione è visibile un po’ in tutta la gente pronta a scoppiare al triplice fischio… allora forza ragazzi adesso tocca a voi in bocca al lupo !!

Intanto la Divina è pronta a festeggiare . E’ previsto il classico giro di paese a Positano poi un corteo lungo la S.S. 163 per Praiano, Amalfi, Ravello , Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul mare anche tutta la Costiera amalfitana vestirà granata per la A