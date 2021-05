Sal Da Vinci innamorato di Positano e circondato dall’affetto dei fan

Continua la giornata positanese del cantante Sal Da Vinci, intervistato questa mattina da Positanonews. Dopo aver incontrato il sindaco Giuseppe Guida per parlare di alcuni progetti straordinari che riveleremo a breve sul nostro giornale, Sal Da Vinci ha voluto proseguire la sua visita alla città verticale che, come dichiarato questa mattina ai nostri microfoni, lo ha affascinato con la sua bellezza e la sua magia.

Durante il suo tour tra le stradine caratteristiche non si è sottratto all’affetto dei suoi fan ed ha posato per una foto ricordo presso il garage Di Gennaro per poi recarsi al ristorante “La Cambusa”, come documentato dalle nostre foto esclusive.