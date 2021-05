Sabato 22 maggio finale dell’Eurovision Song Contest 2021. A rappresentare l’Italia i Maneskin

Domani, sabato 22 maggio, a partire dalle ore 20.40 su Rai1 andrà in onda la tanto attesa finale dell’Eurovision Song Contest 2021. A rappresentare l’Italia i Maneskin con la canzone “Zitti e buoni”, il brano con il quale hanno vinto l’ultimo Festival di Sanremo. Il gruppo musicale – come riporta l’Adnkronos – ha dichiarato: «Siamo emozionati e contenti, non vediamo l’ora che arrivi domani: è un evento enorme e un’occasione importante per rappresentare l’Italia. Portiamo un pezzo controcorrente e siamo contenti del risultato che abbiamo avuto e per aver mantenuto il testo della canzone in italiano. Non crediamo di avere una ricetta, la forza comunicativa che abbiamo deriva dal fatto che siamo quattro amici che suonano. Siamo autentici e sinceri e ci divertiamo. Sapere che il pubblico percepisce la nostra energia ci fa venire voglia di tornare in concerto. L’unione, l’amore per la musica e la voglia di ricominciare, sono il messaggio per un nuovo inizio. Qui a Rotterdam c’è una gioia diffusa fra tutti coloro che lavorano a questo evento, non solo nel pubblico, non sentiamo la competizione ma soltanto una bella emozione”.