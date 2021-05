Rosario Fiorentino: “All’ospedale di Sorrento carenza di personale ed apparecchiature obsolete”

Sorrento. Questa mattina anche l’ex vice sindaco Rosario Fiorentino ha partecipato alla manifestazione di protesta per garantire il diritto alla salute che ha posto l’attenzione sulle criticità dell’ospedale cittadino. Sentito da Positanonews Fiorentino ha dichiarato: «Le criticità dell’ospedale di Sorrento non riguardano solo l’edificio ma anche le risorse umane e le attrezzature. Ci sono in dotazione computer e macchinari obsoleti che vanno sostituiti con apparecchiature moderne. Difficoltà anche per la carenza di personale in quasi tutti i reparti, dalla Rianimazione alla Cardiologia, dalla Radiologia fino ad arrivare al nuovo reparto di Oncologia che sarà aperto a breve.

Abbiamo bisogno di sale operatorie che funzionino 24 ore su 24. Abbiamo medici e paramedici di eccellenza, che sono in prima linea e lavorano tutti i giorni, ma a nulla vale se la struttura non è adeguata».