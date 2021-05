Rivive il sorriso di Marcello Torre a Pagani con il murales di Jorit È stata inaugurato a Pagani, in provincia di Salerno, il murale dedicato a Marcello Torre, il sindaco ucciso dalla camorra l’11 dicembre 1980 per essersi opposto ai tentativi di infiltrazione dei clan negli appalti della ricostruzione post terremoto. Il murale è stato realizzato da Jorit alle spalle dell’Auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori. Una iniziativa bellissima da apprezzare in Campania che tocca da vicino la Costiera amalfitana dove opera la figlia di Marcello alla quale va il nostro abbraccio affettuoso

Qui il link della diretta dell’inaugurazione con Libera associazione contro le mafie Positanonews è vicino a chi combatte la criminalità organizzata