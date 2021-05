Rischio frane: a Tramonti arrivano in soccorso 1,2 milioni. Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Il Comune di Tramonti è beneficiario di un finanziamento da oltre 1 milione di euro per gli interventi di sistemazione idrogeologica del vallone di Campinola e delle sue aste torrentizie. I lavori riguarderanno quattro aree: l’intento è quello di limitare il dissesto nel bacino montano.

Per contenere l’azione erosiva delle correnti di piena sono stati effettuati in passato interventi per limitare le elevate velocità di deflusso che si realizzano nelle zone di maggiore pendenza di fondo alveo.

Con il nuovo finanziamento, a valere sulle risorse del Programma operativo campano finanziato con i fondi europei di Sviluppo regionale 2014/2020, saranno effettuati ulteriori interventi di sistemazione idraulica delle aste montane, pedemontane e collinari. È prevista la costruzione di briglie trasversali con l’adozione di gabbioni di pietrame, per la realizzazione degli argini, del letto di dissipazione a valle e delle protezioni spondali, al fine di regimentare al meglio il deflusso delle acque. Il tutto realizzato con materiali a bassissimo impatto ambientale. Sarà effettuata, inoltre, un’accurata opera di pulizia dalla fitta vegetazione, con l’obiettivo di ridurre al minimo i possibili rischi legati al dissesto idrogeologico. La zona sud del vallone, infatti, è stata oggetto di eventi franosi negli anni scorsi. Si tratta di una serie di importanti interventi per la messa in sicurezza di uno dei beni più preziosi del Polmone Verde della Costiera Amalfitana.