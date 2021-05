Razzo cinese in caduta libera fotografato, l’arrivo previsto alle 2,24 . “Abbiamo osservato il corpo del razzo CZ-5B R / B da Roma e lo abbiamo visto ad occhio nudo, lampeggiante chiaramente perché sta rotolando”. A diffondere l’immagine del razzo cinese ‘Lunga marcia 5B’ in caduta libera sulla terra è Gianluca Masi, l’astrofisico che sul sito ‘Virtuale Telescop’ ha spiegato il significato dell’immagine twittata all’alba di sabato mattina,

“L’immagine sopra proviene dalla combinazione di dieci fotogrammi da 8 secondi, ripresi uno dopo l’altro con una reflex digitale Canon 5DmIV e un obiettivo 41mm-f / 3.2. L’oggetto più luminoso visibile è il pianeta Giove. Il razzo è visibile sul lato destro dell’immagine. Come possiamo vedere dalla sua traccia, la luminosità del corpo del CZ-5B R / B variava rapidamente, potevo facilmente vederlo lampeggiare con i miei occhi. La nostra ipotesi dall’immagine è che il corpo lampeggia ogni 2,5 secondi circa. Il razzo si è spostato dall’angolo in alto a destra verso il basso”. La caduta libera è prevista per le ore 2.24 di domenica 9 maggio ma l’orario è da considerarsi suscettibile a una variazione di più o meno 6 ore. Intanto, dalla Protezione Civile sono state diramate le indicazioni necessarie per non correre rischi, a margine di un tavolo tecnico convocato dal Capo Dipartimento, Fabrizio Curcio.

Sono “usa e getta”, non servono più. Ma per l’irresponsabilità di chi li lancia, restano in orbita a velocità ipersoniche e minacciano di precipitare senza controllo. Quindi potrebbero cadere ovunque. Anche se la probabilità è molto bassa che danneggino persone o cose. Accade di nuovo, e parliamo ancora di un razzo cinese. Il razzo Lunga Marcia 5B, in caduta incontrollata verso la Terra cadrà tra l’1 e le 7 della prossima notte. È la stima diffusa dalla Protezione civile dopo il tavolo tecnico che ha avuto luogo nel pomeriggio per seguire l’evolversi della situazione. La finestra di incertezza si è ridotta ma ancora non è possibile escludere che qualche frammento precipiti sul suolo italiano. Tre delle orbite in questa “finestra” oraria, infatti, sorvolano nove regioni, quelle meridionali. Anche se, specificano dal Dipartimento, resta comunque un’ipotesi “remota”.

Ecco i post della Protezione Civile

Rientro incontrollato del razzo cinese: aggiornamento del tavolo tecnico di protezione civile le traiettorie che interessano l’Italia tra l’1.00 e le 7.30 ora italiana Remota la probabilità che uno o più frammenti cadano sul nostro Paese bit.ly/08mag21_cs [aggiornamento ore 19]