Ravello: uccise la compagna, condannato a 13 anni di reclusione. A fornirci tutti i dettagli è Massimiliano Lanzotto in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Quella di Giuseppe Lima fu un’ammissione tardiva, giunta in un momento «già fortemente delineato quanto alla prova del concorso nell’omicidio di Patrizia Attruia ». I giudici della Settima sezione penale della Cassazione, presidente Angela Tardio , hanno respinto il ricorso del muratore di origini paganesi che, il 27 marzo di sei anni fa, a Ravello, uccise la donna in concorso con Vincenza Dipino, condannata in via definitiva a 14 anni di reclusione. Si chiude, dunque, l’ultima parentesi giudiziaria su quello che viene ricordato come “l’omicidio della cassapanca”. Perché gli imputati chiusero il corpo della donna assassinata nel mobile. Da ciò la condanna anche per occultamento di cadavere. Lima è stato condannato, in via definitiva, a 13 anni, 4 mesi e 10 giorni di reclusione.

Nelle motivazioni depositate in questi giorni (la sentenza è dello scorso mese di novembre), gli ermellini hanno spiegato anche perché è stata riconosciuta la maggiore gravità della condotta attribuita a Lima, per la sua indole violenta e aggressiva, tenente alla sopraffazione, come emerso anche dalle dichiarazioni dell’ex moglie e delle figlie. Nel corso dei due processi (quello alla Dipino è stato stralciato ed ha seguito un suo corso) è emerso che il muratore, rientrato in Costiera dopo una parentesi di lavoro al Nord, era solito picchiare sia la Dipino sia la Attruia.