Ravello, salvato un gattino a Villa Rufolo: era finito in un buco della muratura. Prezioso intervento quello effettuato questa mattina dal VVFF a Ravello, in Costiera Amalfitana. A Villa Rufolo, infatti, un gattino era finito in un buco della muratura.

Il monumento, infatti, è uno spazio molto apprezzato dai felini che, anche in seguito alla chiusura dovuto alla pandemia di Coronavirus in corso, lo hanno di fatto adottato eleggendolo a loro habitat preferito.

Fondamentale, dunque, l’intervento di oggi, che ha salvato la vita di questo piccolo gatto.