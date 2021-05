Ravello, ricorso al TAR degli albergatori contro la TARI. Il sindaco Di Martino “Abbiamo applicato semplicemente la normativa”

Ravello, Costiera amalfitana. Il sindaco avvocato Salvatore Di Martino spiega e chiarisce a Positanonews la vicenda del ricorso al Tar Campania di Salerno di otto albergatori contro la TARI, sul perchè questi alberghi non hanno beneficiato dello sconto

“Per quanto riguarda la questione del ricorso al Tar degli albergatori, noi non abbiamo fatto altro a nostro sommesso avviso che applicare la normativa, ovvero lo sconto a chi ha non ha avuto la possibilità di aprire, mentre gli altri che potevano aprire non hanno avuto questo sconto . . Gli alberghi potevano stare tranquillamente aperti e non hanno aperto, mentre le strutture che non potevano aprire, perchè avevano il divieto di aprire, hanno beneficiato della riduzione , tutto qui “

Chiaro e semplice il primo cittadino della Città della Musica alle prese con mille impegni , oltre la lotta contro il coronavirus Covid – 19, il lavoro per la ripartenza del turismo in Costa d’ Amalfi, con in più le elezioni in vista ad ottobre con una campagna elettorale che si annuncia già infuocata.