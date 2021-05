Ravello, iniziati i lavori di sbancamento del campetto Lucibello per la creazione di un parcheggio pubblico

Ravello. Lo scorso 3 maggio sono iniziati i lavori nella frazione Lacco per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Le opere proseguono senza sosta ed al momento si sta provvedendo allo sbancamento del campetto Lucibello con l’estrazione di grosse quantità di terreno e di roccia per consentire la creazione dei volumi necessari per la realizzazione dei posti auto.

Immediatamente dopo i lavori di sbancamento si provvederà a gettare le fondamenta per poi continuare con i lavori che in breve tempo regaleranno alla città una vasta area di parcheggio.