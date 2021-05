Ravello in allerta per un furto in casa

Allertiamo i cittadini di un nuovo episodio di furto. La zona interessata è la località San Cosma a Ravello, in costiera amalfitana. La donna, vittima del furto, ha allertato i carabinieri ravellesi che hanno potuto constatare i danni.

Fortunatamente non è stato sottratto nulla di valore, se non uno smartphone. Intanto sono state aperte le indagini e le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire ai responsabili anche mediante alcune telecamere di videosorveglianza.