Ravello, il sindaco Di Martino ricorda l’avvocato Sammarco nel giorno della sua scomparsa

Ravello. Il sindaco Salvatore Di Martino, con un post sulla sua pagina Facebook, ha voluto dedicare un commosso ricordo all’avvocato Salvatore Sammarco, deceduto nella giornata di oggi: «Ci lascia l’avvocato e collega Salvatore Sammarco, ambasciatore della ravellesità nel Regno Unito. Ha curato per una vita intera i rapporti e le questioni giuridiche delle famiglie ravellesi emigrate in terra londinese. E’ stato, negli sessanta, Presidente dell’Azienda di Soggiorno e Turismo, di Ravello e si è reso protagonista e trait d’union tra la collettività ravellese a Londra e le Amministrazioni Comunali succedutesi nel corso degli anni. Si rese promotore di una raccolta fondi per la costruzione dell’organo del Duomo. Era cittadino del mondo ma il suo rifugio è stato sempre la sua amata Ravello. Ed è qui, che il destino, lo ha portato a vivere la malattia e i suoi ultimi giorni di vita. Alle figlie, ai fratelli Pantaleone e Gianni e ai nipoti, interprete dei sentimenti dell’intera cittadinanza, giunga il vivo cordoglio».