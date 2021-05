Ravello ha ricordato la traslazione della reliquia del patrono San Pantaleone

Ravello. La terza domenica di maggio si ricorda la traslazione della reliquia di San Pantaleone dalla zona dell’altare maggiore alla cappella che fu fatta costruire come voto al santo patrono in seguito al terremoto che aveva colpito il Regno di Napoli nel dicembre 1631. A ricordo perpetuo di quel 16 maggio 1661 anche oggi la Città ha fatto memoria del santo patrono in questa domenica comunemente ricordata come il giorno della festa di “San Pantaleone di maggio”. Una celebrazione molto sentita e con la partecipazione dei fedeli anche se nel rispetto delle norme anti-Covid.