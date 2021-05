Ravello si è risvegliata tra liti e tensioni che hanno coinvolto due uomini in centro storico alcuni giorni fa. Il primo, un ex maresciallo della Polizia Municipale, il secondo, un ristoratore.

In base a quanto appreso dai cittadini del posto, la lite verbale è subito sfociata in violenza fisica, al punto che per l’ex maresciallo si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale Costa d’Amalfi.