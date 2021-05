Ravello, continuano i lavori di restyling all’Auditorium Oscar Niemeyer

Procedono gli interventi di all’Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello. Come testimoniano foto e video in esclusiva, gli operai sono al lavoro per il restyling di una delle principali strutture della Città della Musica.

L’intervento è stato finanziato dalla Regione Campania stornato almeno inizialmente dai fondi destinati alla Fondazione Ravello per il Ravello Festival per circa 368 mila euro , comprende la copertura sia di tutta la struttura, evidentemente già deteriorata, del bar esterno e dei garage seguiti dall’impresa IGEA Costruzioni s.r.l. con l’architetto Maria Cristina D’Aria come progettista e seguita dal responsabile dell’ULLPP l’architetto Rosa Zeccato che ha seguito tutta la vicenda Auditorium dall’inizio.