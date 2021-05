Ravello, ancora interdetta la rampa di Via Boccaccio mentre proseguono i lavori all’auditorium

Ravello. La rampa di Via Boccaccio non è ancora fruibile ed il passaggio è interdetto da una transenna. Intanto continuano i lavori all’auditorium Oscar Niemeyer. Ci auguriamo che i lavori proseguano in modo celere e senza interruzioni in modo da poter presto restituire alla cittadinanza l’auditorium e consentire finalmente l’accesso alla rampa di Via Boccaccio. Siamo certi che la città della musica sarà pronta ad ospitare i turisti per questa estate 2021 offrendo loro il suo aspetto migliore.

(foto e video di Valeria Civale)