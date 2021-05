Ravello, 4 maggio 2021. La Città della Musica diventa Covid free. L’annuncio dal sindaco Salvatore Di Martino della guarigione degli ultimi sei positivi al coronavirus Covid – 19 ha riempito di gioia la Costiera amalfitana.

E’ stato superato un duro momento con ben 163 contagiati e tre morti . Intanto vanno avanti le vaccinazioni arrivate a circa 500 per il 13% della popolazione con almeno una dose.

Una buona notizia per il turismo della Costa d’ Amalfi, con Positano pure arrivato a tre contagiati , in pratica tutta la Costiera, salvo Maiori e Vietri sul mare, si avvicina allo zero e Reale ha annunciato anche un terzo hub vaccinale.