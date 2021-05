“È Brunella Scapini il primo dirigente al femminile in casa Biancoverde! Dopo mesi di quotidiano supporto in partita ed allenamento al seguito del gruppo squadra della serie B, non poteva che assumere veste ufficiale il suo impegno e la sua passione per ll Volley. Nella marcia verso i play off il primo annuncio che vogliamo darvi è questo. Ora scaldiamo i motori perché i giri della macchina Folgore cominciano a salire”.