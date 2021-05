Proseguono rapidamente le vaccinazioni del settore turistico in penisola sorrentina. Ritardi in costiera amalfitana

Manca pochissimo all’inizio della stagione turistica, cuore pulsante dell’economia in penisola sorrentina e costiera amalfitana. L’interesse primario in questo momento riguarda la vaccinazione di coloro che lavorano in tale settore. Ma la campagna vaccinale del comparto turistico parte con una forte discriminazione tra penisola sorrentina e costiera amalfitana.

Positanonews, unico giornale online ad interessarsi sia della costiera amalfitana che della penisola sorrentina, è costantemente presente per documentare l’andamento delle vaccinazioni. In penisola sorrentina procede con organizzazione e partecipazione la campagna vaccinale dei lavoratori del comparto turistico con un hub a loro dedicato nella città di Sorrento, dove si lavora a pieno ritmo ed è arrivato anche il vaccino Johnson & Johnson.

Stesso discorso non si può fare, invece, per la costiera amalfitana dove, al momento, non è ancora iniziata la campagna vaccinale per gli operatori turistici. I circa 4.000 lavoratori del settore attendono con ansia di essere convocati dopo la regolare iscrizione.

In costiera amalfitana sono presenti sette centri vaccinali così suddivisi: Positano, Praiano, Maiori, Tramonti, Castiglione di Ravello, Vietri sul Mare e Cetara.

Il ritardo nella campagna vaccinale del settore turistico in costiera amalfitana è frutto delle deficienze dell’ASL che non rispecchia quanto richiesto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca il quale ha sottolineato che penisola sorrentina e costiera amalfitana, rappresentando le due mete turistiche più importanti della Campania ed anche del Sud Italia, devono necessariamente essere coperte al più presto dall’immunizzazione in modo da non compromettere la stagione alle porte e consentire un rilancio socio-economico.

La Confindustria aveva dichiarato che il 20 maggio sarebbe iniziata la campagna vaccinale per il settore turistico in costiera amalfitana ma la data dovrà essere necessariamente rimandata per l’assenza delle dosi.

Sulla questione abbiamo sentito Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico della Costa d’Amalfi: “E’ tutto pronto, abbiamo a disposizione le strutture ed il personale medico. Stiamo aspettando che arrivino i vaccini”.