Progetto Scala interviene sulla chiusura della scuola materna ed elementare, disposta d’urgenza

Riportiamo il post del gruppo “Progetto Scala” pubblicato sulla propria pagina Facebook: «Siamo venuti a conoscenza dall’albo pretorio del Comune di Scala che la scuola materna ed elementare è stata chiusa con ordinanza del Sindaco, con carattere di urgenza, poiché ritenuta non sicura per l’incolumità dei bambini.

La questione può sembrare normale per chi legge, ma dal canto nostro dobbiamo per forza di cose porci diverse domande.

Domande che faremo, con apposita interrogazione, anche al Consiglio Comunale ed in particolare all’Assessore delegato alla Pubblica Istruzione.

1) Come mai solo oggi ed all’improvviso si è ritenuto di affidare a ditta specializzata le indagini necessarie per valutare le strutture del plesso scolastico?

Leggiamo che a seguito di suddetta indagine il quadro che è emerso ha rilevato che alcuni pilastri della scuola materna presentano valori di resistenza del calcestruzzo a compressione significativamente inferiori rispetto a quelli di progetto dell’edificio.

2) Possibile che In TREDICI ANNI di Amministrazione Luigi Mansi non è mai stata fatta un’indagine sulle condizioni strutturali dell’edificio?

3) La Scuola non ha sempre rappresentato il fiore all’occhiello di questa amministrazione? E per tale motivo, non meritava maggiore attenzione?

4) Sono 10 anni che proponete e sventolate in campagna elettorale progetti per il superamento delle barriere architettoniche, e non eravate al corrente di questa situazione?

GLI INTERVENTI DI FACCIATA RENDONO TUTTO PIÙ BELLO ma quello che conta è la salvaguardia della sicurezza.

Non è affatto ammissibile che un’indagine del genere venga fatta solamente alla fine di un anno scolastico durante il quale la scuola è rimasta quasi sempre CHIUSA.

Sono tutte domande alle quali noi, e TUTTI i cittadini, chiediamo risposte».