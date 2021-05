Professore sotto accusa ad Eboli: «I gay sono malati, vanno curati»

Gli scienziati. Tra indagine in corso e provvedimenti già presi, molti genitori ieri mattina discutevano animatamente in piazza Matteo Ripa. A quanto pare, il prof omofobo si sarebbe lasciato andare anche ad altre sortite. Contro gli scienziati. Colpevoli di aver scatenato la pandemia internazionale con il Covid-19. In quel caso, in classe, sarebbe stato pronunciato un aggettivo ingiurioso.

La dirigente scolastica. Non rilascia dichiarazioni la professoressa Daniela Natalino. Anche se le sue collaboratrici lasciano intendere che l’indagine è in fase avanzata. Il prof omobofo avrebbe già ricevuto una contestazione verbale. Il primo timore a scuola è che i ragazzi possano aver ingigantito le frasi del prof. Il tema è delicato, basta poco per creare equivoci e fraintendimenti. L’altro timore alla media Ripa, è quello di sempre: cattiva pubblicità per l’istituto scolastico e contrazione delle iscrizioni.

La prof anti islamica. Negli ultimi anni la scuola Matteo Ripa era già finita nel vortice delle polemiche. L’insegnante di religione, nel 2018, aveva contestato la candidatura in Parlamento di un politico musulmano. Il timore della prof è che l’Italia avrebbe ceduto al fascino dell’Islam. Seguirono le scuse, una parziale ritrattazione. Il 12 marzo scorso, la scena si ripete. L’insegnante di religione, durante una lezione in Dad, aveva pubblicato alcuni messaggi deliranti. «I musulmani compiono attentati kamikaze pensando che dopo la morte Allah li porterà in paradiso ». L’equivalenza tra kamikaze e musulmani scatenò l’ira di alcuni genitori, imbarazzando il clero ebolitano.