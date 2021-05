Procedono le vaccinazioni a Castiglione di Ravello, oggi stop a Positano: divisione in Costiera tra Asl e Ruggi

Procedono le vaccinazioni a Castiglione di Ravello, oggi stop a Positano: divisione in Costiera amalfitana tra Asl di Salerno, per la quale dipende Positano e Maiori, e Ruggi di Salerno, dal quale dipende l’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello . Lunedì 10 maggio 2021 è stato riaperto il centro vaccinale presso il presidio ospedaliero Costa d’Amalfi di Castiglione. Ricordiamo che il centro vaccinale sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e il sabato e la domenica dalle ore 08.00 alle ore 21.00 con possibilità di aumentare l’orario di apertura della struttura. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi e dal territorio vedrà il coinvolgimento dei dipendenti del Presidio, dei farmacisti convenzionati, dei cittadini, di operatori della Protezione Civile che, ognuno per le proprie competenze, offrirà il proprio contributo volontario nella realizzazione della campagna vaccinale.

Oggi, mercoledì 12 maggio 2021, proseguono le vaccinazioni a Castiglione di Ravello, mentre il Comune di Positano ha pubblicato un avviso circa l’interruzione della campagna vaccinale per la giornata di domani, a causa della mancanza di scorte.

Insomma, in Costiera Amalfitana c’è una vera e propria divisione tra l’Asl ed il Ruggi. Infatti, mentre Castiglione dipende dal Ruggi, gli altri d centri, quello di Positano e quello di Maiori, dipendono direttamente dall’Asl. A volte c’è anche una battaglia politica sulla gestione dei vaccini, su chi se ne prende i meriti . Intanto per il Comparto turistico siamo ancora agli annunci non è stata ancora trovata una location adatta per l’hub vaccinale come già è stato fatto in Penisola sorrentina con l’hub vaccinale dell’hotel Vesuvio a Sorrento .

Molta la confusione, soprattutto per quanto riguardai tempi delle somministrazioni dopo la comunicazione Pfizer dei richiami a 21 giorni. Ieri a Castiglione sono stati fatti i vaccini Moderna dove sono stati previsti richiami a 40 giorni.

A Cetara , intanto , pure procedono le vaccinazioni. Il sindaco in una intervista a Positanonews aveva annunciato di riuscire a far diventare Cetara Covid free entro 30 giorni .