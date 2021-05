Documentiamo in diretta un primo maggio alquanto sereno a Sorrento. Seppur accompagnato dalla pioggia, l’inizio del mese di maggio nella città del Tasso è insolitamente tranquillo nonostante la zona gialla istituita in Campania il 26 aprile scorso.

Non sono mancate, tuttavia, alcune polemiche e malcontenti tra i primi turisti che si intravedono in giro. Secondo questi ultimi, infatti, 3 euro all’ora per il parcheggio è un prezzo eccessivo, considerata la difficoltà di trovare posto per le strade del paese.