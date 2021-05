Primo maggio a Positano col pienone nei ristoranti, a Montepertuso proteste per i posti auto: usate campo sportivo come parcheggio. Per quanto il tempo non sia stato clemente nei ristoranti della perla della Costiera amalfitana sono fioccate centinaia di prenotazioni nei ristoranti , e anche negli alberghi. Non c’è l’assalto dei ponti del primo maggio a cui eravamo abituati prima del Covid, e pensiamo che non tornerà tanto facilmente la folla, ma non sè mancato , come Positanonews aveva detto, chi è venuto. Se il paragone è prima del coronavirus Covid-19 allora è evidente che c’è una differenza abissale, ma dobbiamo renderci conto che le cose sono cambiate e se non c’è folla non è solo per il maltempo. Ma non cambiano alcuni problemi, come ci riferisce Salvatore Barba, il titolare del rinomato ristorante “Il Ritrovo”. Putroppo ha avuto diverse disdette per la mancanza di posti auto “Bisogna utilizzare il campo sportivo, oramai inutilizzato da un anno, come parcheggio momentaneo e temporaneo, almeno in questo periodo. Purtroppo a causa della mancanza di posti auto molti clienti se ne sono andati e hanno disdetto”, ci riferisce Barba. A raggiungere Barba, e gli altri ristoratori, che giustamente si lamentano, il sindaco Giuseppe Guida che ha riferito che troverà prontamente una soluzione al problema. In effetti ci siamo trovati sbalzati in zona gialla con problemi quasi dimenticati, ma Positano è uno dei paesi più ambiti della Campania e d’ Italia oltre che del mondo. Alla fine ben vengano queste problematiche, significa che l’attrattiva e la voglia di venire c’è ancora anche in questo periodo. Per pienone non intendiamo quei pienoni pre Covid, ma già il fatto che oggi, nonostante la pandemia e nonostante il maltempo, c’è gente che aspetta per andare al ristorante, che è costretto anche a limitare gli accessi e a servire solo all’aperto, e tutti si sono organizzati con coperture per le piogge, è una buona notizia . Probabilmente, anche se solo temporaneamente, in attesa che lo sport riparta, si penserà a dare il campo sportivo per le auto.