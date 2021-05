Praiano, One Fire spiaggia della Gavitella ancora non riparte e alla Praia niente riqualificazione

Praiano, One Fire spiaggia della Gavitella ancora non riparte. Non per colpa dell’ ordinanza, ma per la legge Bolkstein , l’Antitrust rischia di mettere in discussione anche Capri, come ci ha spiegato Costabile. Nello stesso tempo la riqualificazione e l’ordine alla Praia è rimasta una chimera. Dopo l’incontro al Comune con gli operatori non si è saputo più nulla e tutto prosegue come se nulla fosse. La Praia è un paradiso , un angolo meraviglioso fra Amalfi e Positano, uno dei più belli e incantevoli non solo della Costiera amalfitana e della Campania ma del mondo. Eppure non si riesce a riqualificare questo gioiellino come meriterebbe. C’è di tutto qui, bancarelle, cartelloni e persino un semaforo..