Praiano non comunica ai cittadini le vaccinazioni per il comparto turistico, M5S “Siamo la pecora nera in tutto”

Praiano, Salerno. Le opposizioni del Movimento Cinque Stelle attaccano il sindaco Giovanni Di Martino sulle gestione della campagna vaccinale e sulla comunicazione “Ormai tutti i Comuni della Costiera Amalfitana hanno comunicato ai propri cittadini le modalità di prenotazione per le vaccinazioni dedicate ai lavoratori del comparto turistico. Tutti tranne Praiano, divenuta ormai pecora nera in tutto. La situazione diventa ancora più inspiegabile se si pensa che si tratta di un’iniziativa concordata in Conferenza dei Sindaci, organismo che in teoria dovrebbe essere presieduto proprio dal nostro Sindaco, sempre più uccel di bosco. Sindaco, fai sapere ai Praianesi cosa devono fare per vaccinarsi. Se non hai più tempo da dedicare alla città, allora fai spazio e la finiamo con questo strazio”